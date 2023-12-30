نتنياهو: الحرب في غزة قد تستمر لشهور عديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 10:29 مساءً - حرب غزة، قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن القتال في قطاع غزة قد يستمر لأشهر عديدة.

استمرار الحرب في قطاع غزة

وأكد “نتنياهو” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أن الحرب في قطاع غزة ستستمر شهورًا عديدة أخرى، زاعما مواجهته ضغوطا دولية بينما يمضي في تحقيق الأهداف في غزة.

عمليات عسكرية جنوب قطاع غزة

وادعى: "نعمق عملياتنا العسكرية في جنوب قطاع غزة ووسطه فوق الأرض وتحتها ونقتل المخربين وسنصفي قادة حماس".

تهديدات إيران والحوثيين

ولفت: نعمل ضد إيران كل الوقت وفي كل مكان والجميع يعلم أن التهديد من جانب طهران سيزداد إن حصلت على سلاح نووي، ولن نسمح بتهديد الحوثيين لأمن الإسرائيليين.

تهديد حزب الله

وتابع: حزب الله سيتعرض إلى ضربة كبيرة إذا استمر في الحرب، وفي حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له ضربات لن يتخيلها".



مؤتمر صحفي لنتنياهو عن الحرب

وأعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن تل أبيب دفعت ثمنا باهظا في الحرب على غزة والنصر يتطلب وقتا طويلا، مؤكدا أن الحرب ستستمر لعدة أشهر أخرى.

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية، أن وزيرين إسرائيليين رفضا دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمشاركته بمؤتمر صحفي.

والجدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يرفض فيها وزراء بحكومة نتنياهو الخروج معه في مؤتمرات صحفية بعد عملية طوفان الأقصى.

وفي وقت سابق قال نتنياهو، إن وزير الدفاع، إيلاف جالانت، رفض المشاركة في مؤتمر صحفي معه نظرا للاختلاف بينهما.

وبالأمس الجمعة ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء دولة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، منع رئيسي جهازي الموساد والشاباك من حضور اجتماع أمني حساس، مع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك في ظل الخلافات والانشقاقات الكبيرة التي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية وتقارير عالمية بين أعضاء حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي.



وتوسع هذا الخلاف بين أعضاء حكومة نتنياهو، بسبب اعتراض بعض وزراء اليمين المتطرف على مقترحات الهدنة الإنسانية في غزة وصفقة تبادل الأسرى.

الخلاف بين حكومة اليمين المتطرف بسبب الهدنة الإنسانية

ويرفض نتنياهو مناقشة مستقبل قطاع غزة بعد إنتهاء العدوان الإسرائيلي، وكشفت تقارير عبرية بالأمس الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ألغى اجتماعا لمجلس الحرب لمناقشة مصير القطاع.

وأكدت التقارير العبرية رفض نتنياهو عقد أي اجتماعات من هذا القبيل حتى الآن، مما أثار غضب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد أن الفشل في التخطيط لمن سيحكم غزة بعد الحرب سيؤدي إلى تورط جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع إلى أجل غير مسمى.

وفي السياق ذاته قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها إن موقف نتنياهو تأثر بشركائه في الائتلاف اليميني المتطرف الذين رفضوا بالمثل أي نقاش حول حكم السلطة الفلسطينية في غزة، وهو الأمر الذي لا يترك سوى القليل من الخيارات الأخرى، إن وجدت.

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن على ما يبدو أن نتنياهو ملتزم بالحفاظ على ائتلافه سليمًا، وبالتالي سعى إلى تأخير مناقشات "اليوم التالي للحرب " لما يقرب من 3 أشهر.