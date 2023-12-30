نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن استهداف قوة إسرائيلية في منطقة بيت هلل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له، اليوم السبت، عن استهداف قوة إسرائيلية في منطقة بيت هلل.

وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:15) من بعد ظهر يوم السبت 30-12-2023 جنود ‏العدو في منطقة بيت هلل بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة."‏

وفي وقت سابق، قصفت المدفعية والطيران الإسرائيلي عددا من المواقع في مختلف قطاعات جنوب لبنان في حين أعلن حزب الله استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين والثكنات ومرابض المدفعية وتحقيق إصابات مؤكدة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية وادي حامول في أطراف الناقورة بالقطاع الغربي لجنوب لبنان، وأغارت مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط دون وقوع إصابات.