نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية إلى 18 شخصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن عدد القتلى جراء القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية ارتفع إلى 18 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على "تلجرام": "ارتفع عدد القتلى في بيلغورود إلى 18 شخصا، وأصيب 111 مدنيا".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "فيلخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية.

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بريطانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على بيلغورود، والتي تحرض بالتنسيق مع واشنطن نظام كييف على ارتكاب أعمال إرهابية.

وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر "تلغرام" في وقت سابق بأن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت وسط مدينة بيلغورود"، مضيفا أن قذائف أوكرانية أصابت مناطق سكنية في المدينة.