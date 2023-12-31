العالم اليوم - بعد الهجوم على "ميرسك".. رد أميركي بإغراق 3 زوارق حوثية

انتم الان تتابعون خبر بعد الهجوم على "ميرسك".. رد أميركي بإغراق 3 زوارق حوثية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأحد، أن طائرات هليكوبتر أميركية استجابت لنداء الاستغاثة، التي أطلقته السفينة التجارية التابعة لميرسك، بعد أن أطلقت 4 زوارق حوثية النار تجاهها.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن "الزوارق التابعة للحوثيين أطلقت النار من أسلحة خفيفة على السفينة التجارية التابعة لميرسك واقتربت حتى 20 مترا منها وحاول أفراد الصعود على متنها".

وتابعت: "طائرات الهليكوبتر الأميركية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة وقتلت طواقمها وفر الزورق الرابع من المنطقة".

وأشارت إلى أن الطائرات انطلقت من حاملتي الطائرات أيزنهاور وجرافلي استجابة لنداءات استغاثة من السفينة ميرسك هانغتشو.

من جانبها، أكدت ميرسك وقوع حادث يتعلق بسفينة "ميرسك هانغتشو" بعد مرورها عبر مضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر.

وأضافت: "ميرسك تؤكد سلامة أفراد طاقم السفينة وتقول ليس هناك ما يشير إلى نشوب حريق على متن السفينة".

وتابعت ميرسك: "السفينة قادرة على المناورة وتواصل الابحار شمالا".

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