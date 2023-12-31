العالم اليوم - حالات تسمم في صفوف أسرى سجن عوفر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 ديسمبر 2023 01:25 مساءً - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، أن عددا كبيرا من أسرى سجن عوفر، تعرضوا لحالات تسمم بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة لهم.

وأكد محامي الهيئة بعد محاولات صعبة لزيارة السجن بتاريخ 28 ديسمبر 2023، حيث شعر الأسرى بآلام شديدة بالبطن وإسهال وقيء مباشرة بعد تناولهم الطعام. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن "إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد منذ البدء بالحرب على قطاع غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى، من ضمنها إبقائهم بالجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كما ونوعا، وتقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح والعزل".

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