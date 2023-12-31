العالم اليوم - إسرائيل.. التصويت على تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 ديسمبر 2023 01:25 مساءً - صوتت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تعيين وزير الطاقة، يسرائيل كاتس، وزيرا للخارجية بدل الوزير الحالي إيلي كوهين.

ويأتي هذا التعيين، وفقا للاتفاق الائتلافي عند تشكيل الحكومة، والذي ينص على تبادل المهام بين الوزيرين بعد سنة من تشكيلها.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن كوهين، الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ أن أدت الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمين قبل عام، سيحل محل كاتس كوزير للطاقة لمدة عامين قبل مبادلته مرة أخرى للسنة الأخيرة من ولاية الحكومة في عام 2026.

وأضاف أن الوزيرين سيظلان عضوين في المجلس الوزاري المصغر، مشيرا إلى أنهما من المتوقع أن يقوما بتبادل الأدوار في الأول من يناير.

وكان كوهين قال في وقت سابق: "إن التناوب أمر غريب، خاصة أثناء الحرب. لكن كما قلت لكم، أنا أحترم الاتفاقات".

ويأتي هذا التعيين في وقت حرج بالنسبة لإسرائيل، التي تواصل حربها على حماس في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر.

وتعول تل أبيب على دبلوماسييها للحفاظ على العلاقات الخارجية وحصد الدعم الدولي لقراراتها.