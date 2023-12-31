نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏كوريا الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية "مصيره الهلاك" إذا استخدم أسلحة نووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "مصيره الهلاك" إذا استخدم أسلحة نووية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أجرت كوريا الشمالية، تجربة صاروخية جديدة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد اختبرت كوريا الشمالية، إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأفادت الوكالة، بأن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما من المنطقة الغربية من البلاد أصابا بدقة هدفا فى جزيرة بالبحر الشرقى