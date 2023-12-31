نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يناير 2024.. انطلاق منتدى عُمان الأول للسياحة الصحراوية تعزيزا للحراك الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتضن رمال بدية الذهبية بمحافظة شمال الشرقية، يومي 23 و24 يناير 2024، انطلاق منتدى عُمان الأول للسياحة الصحراوية، وذلك تعزيزا للحراك الاقتصادي وتنشيطا للسياحة وسيشارك فيه عدد من كبار المسؤولين بقطاعي الاستثمار والسياحة ومسؤولي شركات السفر والسياحة والمخيمات الصحراوية وأصحاب المشاريع المرتبطة بالموسم الشتوي الصحراوي.

تهدف فكرة إقامة المنتدى - وهو الأول من نوعه - إلى بناء شراكات حقيقية للاستفادة من المقومات السياحية التي تشتهر بها السياحة الصحراوية في سلطنة عمان وخاصة رمال الشرقية التي تعد قبلة سياحية مهمة، حيث تمثل السياحة الصحراوية أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة والمستدامة للاقتصاد الوطني.

سيعمل منتدى عمان للسياحة الصحراوية في نسخته الأولى إلى إبراز المقومات السياحية والإرث الحضاري والتاريخي وتنوع الأنماط السياحية التي تحظى بها صحراء عمان وأهميتها كنقطة جذب سياحية للسياح محليا ومن مختلف دول العالم. م

الجدير بالذكر أن جلسات عمل المنتدى ستتناول محاور عدة، من بينها ورقة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية في السياحة الصحراوية" وورقة عمل بعنوان "التشريعات والقوانين في السياحة الصحراوية" وورقة عمل عن واقع السياحة الصحراوية وبعديها الثقافي والاجتماعي.