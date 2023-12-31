نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الصيني يعرب عن ثقته بـ "إعادة توحيد" الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج، اليوم الأحد، عن ثقته بـ "إعادة توحيد" الصين، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلن الجيش الأمريكي، في وقت سابق، إسقاط المنطاد الصنيي فوق سواحل كارولينا الجنوبية.

وكان الجيش الصيني، أجرى مناورات وجهز لأخرى موسعة وعبرت مقاتلات صينية طراز "su-35" مضيق تايوان.

ونشرت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، صورة أظهرت تمركز القوات حول تايوان من جميع الاتجاهات؛ حيث ستكون المناورات في 6 مناطق محيطة بها.