العالم اليوم - العثور على جثة عداء أوغندي.. والشرطة ترجح مقتله

انتم الان تتابعون خبر العثور على جثة عداء أوغندي.. والشرطة ترجح مقتله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 ديسمبر 2023 04:26 مساءً - عثر على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات ميتا داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه، مقر العديد من العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة.

ورجحت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن الرياضي المعروف قتل.

ودافع كيبلاغات (34 عاما) المولود في كينيا عن ألوان أوغندا في سباق 3 آلاف متر موانع في المحافل الدولية، وتحديدا في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم لألعاب القوى.

ووجدت جثته في سيارة مساء السبت، وقال رئيس الشرطة المحلية ستيفن أوكال لصحف محلية إن كيبلاغات تعرض لطعنة بالسكين في رقبته.