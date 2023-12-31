العالم اليوم - مقتل 10 يمنيين حوثيين بقصف أميركي في البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر مقتل 10 يمنيين حوثيين بقصف أميركي في البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 ديسمبر 2023 04:26 مساءً - قتل 10 يمنيين وأصيب اثنان من جراء القصف الأميركي على زوارق هاجمت سفينة حاويات جنوبي البحر الأحمر، الأحد، وفق ما قال مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني.

وأفاد مصدر ملاحي في الميناء الخاضع لسيطرة الحوثييين رفض الكشف عن اسمه، لـ"فرانس برس"، بـ"مقتل 10 حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبا في القصف الأميركي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة".

وأكد مصدر ملاحي آخر من دون الكشف عن هويته حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن "4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد".

وكان الجيش الأميركي قال إن الحوثيين هاجموا سفينة شحن تابعة لشركة "ميرسك" في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن "الزوارق التابعة للحوثيين أطلقت النار من أسلحة خفيفة على السفينة التجارية التابعة لـ"ميرسك" واقتربت حتى 20 مترا منها وحاول أفراد الصعود على متنها".

وتابعت: "طائرات الهليكوبتر الأميركية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة وقتلت طواقمها، بينما فر الزورق الرابع من المنطقة".

وأكدت "ميرسك" وقوع حادث يتعلق بسفينة "ميرسك هانغتشو" بعد مرورها عبر مضيق باب المندب، في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ أسابيع، ويقولون إن الهجمات تأتي ردا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.