نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نيوزيلندا.. أستراليا تحتفل بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية مبهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2024، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأولى لحظات 2024 ووداع 2023 علما أن نيوزيلندا تعتبر من أوائل الدول المحتفلة برأس السنة الجديدة.

ونظمت مدينة أوكلاند وسائر المدن في البلاد عروضا للألعاب النارية وسط ابتهاج المتفرجين الذي حضروا للاحتفال كما درجت العادة.

يشار إلى أن الدولة التالية التي تحتفل بقدوم العام الجديد هي أستراليا والتي تعرف بعروض الألعاب النارية المميزة عندها.