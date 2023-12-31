نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزيمة ترامب وإفلاس "إكس".. "فاينانشال تايمز" تصدر سلسلة توقعات لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر صحفيون من صحيفة "فاينانشال تايمز" توقعات للعام 2024 تتعلق بالسياسة والاقتصاد والتجارة والمناخ.

وتوقعت الصحيفة أن يخسر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة عام 2024. ووفقا للصحيفة فإن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن سيفوز في الانتخابات.

كما ذكرت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيواصلان تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا.

ووفقا للتوقعات، فإن شركة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك "إكس" (تويتر سابقا) سوف تفلس في العام الجديد.

وتوقع الصحفيون أن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية لن تؤدي إلى صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وكتبت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوطد خلال العام القادم، النجاحات التي تحققت من قبل.

وكتب دميتري مدفيديف مجددا توقعات ساخرة لعام 2024، تتضمن صدور مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأمريكي جو بايدن ووضعه في قائمة المطلوبين.