نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدموا هدايا صنعوها بأنفسهم.. أطفال المدرسة الروسية بالقاهرة يزورون مستشفى 57357 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية بالتعاون مع المدرسة الروسية بالقاهرة التابعة لسفارة جمهورية روسيا الاتحادية لدى مصر وملتقى الصحبة للفنون التشكيلية زيارة لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357.

ووفقا لبيان صادر عن المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، قدم الأطفال الروسيين الهدايا لأطفال مستشفى 57357، وبعض هذه الهدايا قام الأطفال الروس بصنعها بأنفسهم مثل العرائس وهى من التراث الشعبي الروسي.

وقام مدير المدرسة الروسية بالقاهرة، فاليرى بريبيتكوف، بصحبة الروسيات إيرينا فورتسكايا، فلاديسلاف أنانيف، أوليانا أودنيكو، وأناستاسيا تشيرفونايا بتوزيع الهدايا على الأطفال بالمستشفى.

ثم نظمت الفنانة التشكيلية سمر سمير ومجموعة من الفنانات الأخريات عبير محمد، وهبه عبد الرسول، وولاء أبو ريه، مريم أحمد، سارة الحاروني، والدكتورة هدى مبارك بعمل ورشة فنية لأطفال المستشفى في كيفية صنع هدايا الكريسماس بأنفسهم، وعاش الأطفال لحظات من السعادة واستمتعوا بالمشاركة الفنية، كما زار الوفد قسم علاج اليوم الواحد حيث كانت هناك فرصة لمنحهم الهدايا والتخفيف من آلامهم.

ثم قدمت الفنانة لويزا بليدجانتس المشرفة على قسم الكورال بالبيت الروسي بالقاهرة، بصحبة الأطفال آدم جلادون، آنا هشام، وفيكتوريا كابلينا مجموعة من الأغاني الروسية الشعبية بساحة المستشفى، والتف الأطفال المرضى وعائلاتهم والأطباء والممرضات حولهم.

وضم وفد الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية الدكتور فتحى طوعان الأمين العام، وأعضائها الدكتور وليد على، والدكتور أيمن منتصر والمصور الصحفى خالد شريف.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام للجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية بالجهد الكبير لإدارة المستشفى بالإضافة للمتطوعين الذين يحضرون كل يوم لمساعدة الأطفال، كما زار الوفد قسم المدارس وتعرف على الإمكانيات المتاحة لتوفير فرص الدراسة وأداء الامتحانات للأطفال المرضى، كما زاروا القسم الفنى حيث معرض اللوحات الفنية للأطفال المرضى وقامت طفلة روسية بإهداء لوحة فنية من الطبيعة الروسية للمستشفى.

ومن جانبه، قدم مدير المدرسة الروسية بالقاهرة الشكر للجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية على إتاحة الفرصة للأطفال الروس لزيارة المستشفى مؤكدا أن زيارة المستشفى نراها عملا تربويا لاولادنا.

وقدم رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية الشكر للسفير الروسي بالقاهرة لموافقته على تنظيم الزيارة والشكر لإدارة المدرسة الروسية بالقاهرة ومديرها على المشاركة في توزيع الهدايا على أطفال المستشفى في لفتة إنسانية تؤكد عمق العلاقات بين الشعبيين.

وكان فى استقبال الوفد الروسي المصرى ميرا دوس، رئيس قسم النشر بمؤسسة 57357، محمد المصري مسئول العلاقات العامة، منى سعد مسئول قسم المدارس، وآلاء حاتم منسق بقسم المدارس بمؤسسة 57357.

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