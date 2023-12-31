العالم اليوم - البورصة السعودية ترتفع بأكثر من 14% خلال عام 2023

انتم الان تتابعون خبر البورصة السعودية ترتفع بأكثر من 14% خلال عام 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 ديسمبر 2023 05:24 مساءً - ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنحو 0.3 بالمئة خلال تعاملات الأحد، لينهي العام على مكاسب بنحو 14.2 بالمئة، وذلك في ظل توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024.

وارتفع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 13.1 بالمئة محققا أكبر مكسب سنوي له منذ طرحه في ديسمبر 2019 على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لسي.إم.أي، تتوقع الأسواق أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس ما يعكس تغيرا في التوقعات عن الشهر السابق.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.

لكن مكاسب المؤشر السعودي حدت من ضعف أسعار النفط.

وهبطت أسعار النفط، والتي تدعم اقتصادات الخليج، بأكثر من 10 بالمئة في عام 2023، لتنهي بذلك عامين متتاليين من الارتفاع، حيث تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج وإجراءات البنك المركزي لاحتواء التضخم في تقلبات كبيرة في الأسعار.

وتوقع مسح أجرته رويترز لآراء 34 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط ​​خام برنت 82.56 دولارا في 2024، مقابل 84.43 دولارا في نوفمبر وذلك بناء على توقعات بأن النمو الاقتصادي العالمي الضعيف سيقيد الطلب. ومع ذلك، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية يمكن أن يوفر دعما للأسعار.

وتقدم المؤشر القياسي في قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بنسبة 2.3 بالمئة خلال تعاملات اليوم، لكنه ارتفع بنسبة 1.4 بالمئة فقط على أساس سنوي خلال العام.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 44 بالمئة تقريبا في عام 2023 لتحقق أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2006، نظرا للإنتاج الكبير والمخزونات الوفيرة والأحوال الجوية المعتدلة نسبيا.

وسجلت بورصة البحرين مكاسب سنوية بنسبة أربعة بالمئة في حين انخفض سوق عمان بأكثر من سبعة بالمئة هذا العام.