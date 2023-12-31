العالم اليوم - بمناسبة العام الجديد.. شي واثق من إعادة توحيد الصين وتايوان

انتم الان تتابعون خبر بمناسبة العام الجديد.. شي واثق من إعادة توحيد الصين وتايوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 ديسمبر 2023 05:24 مساءً - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده "سيتم بالتأكيد إعادة توحيدها" مع تايوان خلال خطابه المتلفز بمناسبة العام الجديد، مجددا تهديدات بكين بالسيطرة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها جزءا من الصين.

انفصلت تايوان عن الصين وسط حرب أهلية عام 1949، لكن بكين تواصل اعتبار الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة واقتصادها عالي التقنية أرضا صينية وتكثف تهديدها لتحقيق ذلك بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن شي قوله في خطابه السنوي: "من المؤكد أنه سيتم إعادة توحيد الصين، ويجب على جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان أن يلتزموا بإحساس مشترك بالهدف".

ووصفت الصين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في تايوان في 13 يناير بأنها خيار بين الحرب والسلام.

تعتبر بكين المرشح الرئاسي الأوفر حظا، ويليام لاي، الذي يشغل حاليا منصب نائب الرئيس عن حزب الشعب الديمقراطي الحاكم، "انفصاليا" واتهمته هو ورئيسة تايوان تساي إنغ وين بمحاولة إثارة هجوم صيني على الجزيرة.

السبت، وصف تشين بينهوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان الصيني، لاي بأنه "مدمر للسلام" بعد مناظرة متلفزة في وقت سابق من ذلك اليوم دافع فيها لاي عن حق تايوان في حكم نفسها كدولة ديمقراطية.

قال تشين إن خطاب لاي في المناظرة كان "مليئا بالتفكير المؤدي إلى المواجهة"، مضيفا أن نائب الرئيس هو "المحرض على حرب خطيرة محتملة في مضيق تايوان".

كان لاي قد قال خلال المناظرة إن تايوان ليست تابعة للصين وإنه منفتح على التواصل مع بكين "طالما أن هناك مساواة وكرامة على جانبي مضيق تايوان".

وفي حين أن لاي لا يصف نفسه بأنه يسعى للاستقلال عن بكين، إلا أنه يؤكد عموما أن تايوان دولة مستقلة بالفعل.

من بين منافسي لاي في الانتخابات هو هو يو-إيه من حزب الكومينتانغ الأكثر صداقة للصين، وكو وين جي من حزب الشعب التايواني.