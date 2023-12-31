نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركزي للإحصاء: عدد الضحايا الفلسطينيين في 2023 الأعلى منذ نكبة 1948 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين اليوم الأحد، إن حصيلة الضحايا هذا العام يعد أكبر حصيلة تشهدها فلسطين منذ نكبة عام 1948.

وأضاف الإحصاء في بيان: "مع نهاية عام 2023، بلغ عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام (22404) شهداء، منهم (22141) شهيدا منذ 7 أكتوبر، 98% منهم في قطاع غزة، منهم نحو 9 آلاف طفل و6،450 امرأة".

ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن "عدد الشهداء في الضفة الغربية بلغ منذ 7 أكتوبر 319 شهيدا، منهم 111 طفلا و4 نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحافي وفقا لسجلات وزارة الصحة".

وتابع البيان: "فيما بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقارب من 1،900،000 مواطن داخل القطاع بعيدا عن أماكن سكنهم".

ومع نهاية عام 2023، وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 مليون فردا منهم 1.06 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يشكلون ما نسبة 47% من سكان القطاع.