العالم اليوم - سقوط جديد لأرسنال يبعده عن الصدارة.. وتوتنهام ينهض من كبوته

انتم الان تتابعون خبر سقوط جديد لأرسنال يبعده عن الصدارة.. وتوتنهام ينهض من كبوته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 ديسمبر 2023 07:26 مساءً - دخل أرسنال في دوامة النتائج السيئة مع تعرّضه لخسارتين توالياً للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إثر سقوطه الأحد على أرض فولهام 1-2 ضمن المرحلة العشرين، فأخفق في تصدر الترتيب موقتاً.

وبعد سقوطه أمام ضيفه وست هام القادم من شرق العاصمة 0-2، الخميس، مُني فريق شمال لندن الطامح للقب أول في الدوري منذ عقدين، بخسارة ثانية هذه المرة أمام مضيفه في غرب المدينة الضبابية.

وهذه المباراة الثالثة توالياً يفشل فيها أرسنال بتحقيق الفوز، فأخفق في تصدر الترتيب موقتاً، وبقي رابعاً (40 نقطة) بفارق نقطتين عن المتصدرين ليفربول وأستون فيلا وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب، علماً بأن الأخير وليفربول لعبا مباراة أقل.

في المقابل، حقق فولهام فوزه الأول بعد خسارة 3 مباريات لم يسجّل فيها أي هدف وعزّز موقعه في المركز الثالث عشر الدافئ.

وخلافاً لأرسنال، نجح جاره في شمال العاصمة توتنهام في النهوض بعد هزيمته القاسية على يد برايتون 4-2، بالفوز على ضيفه بورنموث الثالث عشر 3-1، قبل رحلته إلى ملعب أولد ترافورد لمواجهة حامية الأحد المقبل أمام مانشستر يونايتد.

وقلّص توتنهام الفارق إلى نقطة مع جاره أرسنال الرابع.