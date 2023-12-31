نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار الألماني يتفقد مناطق غمرتها الفيضانات ويشيد بالجهود المحلية والمتطوعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقل المستشار الألماني أولاف شولتس طائرة مروحية لتفقد مناطق غمرتها الفيضانات في شمال غرب البلاد، حيث فاضت الأنهار وغمرت المنازل والطرق والحقول، بسبب هطول أمطار غزيرة عدة أسابيع

ووصل شولتس صباح الأحد إلى بلدة فيردن في ولاية ساكسونيا السفلى، حيث غمرت المياه السدود بطول الأنهار وكانت على وشك الانهيار في بعض مناطق الولاية.

وفي حديثه للصحفيين بالقرب من نهر ألير، شكر شولتس "الشرطة وإدارة الإطفاء والوكالة الفيدرالية للإغاثة الفنية والقوات المسلحة الألمانية على جهودهم المشتركة".

وأعرب المستشار عن امتنانه للمواطنين الذين يضحون بوقتهم ويعرضون أنفسهم للخطر لمساعدة الآخرين، وضمان سلامة الجميع.

وقال حاكم ولاية ساكسونيا السفلى، شتيفان فيل، الذي رافق شولتس، إن آلاف المتطوعين ساعدوا في ملء وتوزيع الملايين من أكياس الرمل المستخدمة لحماية المنازل من الفيضانات.

وفي ولاية تورينغيا الشرقية، أعلنت مقاطعة مانسفيلد-سودهارتس حالة الطوارئ يوم الأحد، حيث تعرضت عدة قرى على نهر هيلمي للتهديد بسبب ارتفاع منسوب المياه، وقام نحو 130 من عمال الطوارئ بإسناد أحد السدود بآلاف من أكياس الرمل لمنعه من الانهيار.

وتعهد المستشار بتقديم دعم من الحكومة الفيدرالية للولايات والسلطات المحلية المتضررة لمساعدتهم في مواجهة الأزمة.

في صيف 2021، تعرضت ألمانيا وبلجيكا لفيضانات قاتلة أودت بحياة أكثر من 230 شخصا.