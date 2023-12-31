العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يقرر سحب ألوية قتالية من قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 ديسمبر 2023 08:28 مساءً - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي قرر سحب 4 ألوية قتالية من قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة: "بعد تقييم الاوضاع والعملية العسكرية تقرر سحب 4 ألوية من الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه من بين الألوية الأربعة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط 551 و14 العاملين في شمالي القطاع ومن المفترض خروجهما الليلة وتسريحهم إلى بيوتهم، كما تقرر سحب لواءين تابعين لمدرسة جيش المشاة ومدرسة المدرعات.

وأفادت مصادر أمنية بأنه من المتوقع سحب مزيد من القوات في الأسابيع القادمة بناء على التقديرات الأمنية والتطورات على الأرض.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.