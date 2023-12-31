المقاومة تواصل تكبيد الاحتلال الخسائر بغزة

المقاومة تواصل تكبيد الاحتلال الخسائر بغزةأعلنت كتائب القسّام أنّ مقاتليها استهدفوا قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي، شرقي حي التفاح بالعبوات والقذائف، وأنّهم اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة.

واستهدفت القسّام 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105".

ودكت كتائب القسام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وأسقطت القسّام طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سكاي لارك 2" كانت في مهمّة استخبارية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزّة.

أمّا في مدينة خان يونس، استهدفت القسّام جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمالي المدينة جنوبي القطاع.

ودكَّت عدّة تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي القطاع بقذائف الهاون.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، أنّ مقاتليها فجروا فتحة أحد الأنفاق خلال وجود مجموعة من جنود الاحتلال قربه في حي الشجاعية شرقي مدينة غزّة، وأوقعوا المجموعة بين قتيل وجريح.

كذلك، أعلنت السرايا قنص جندي إسرائيلي في حي التفاح في مدينة غزّة. فيما تم قصف التجمعات العسكرية للعدو الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون في منطقة تل الهوا جنوبي غربي غزّة.

وقصفت السرايا برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشدات العدو، ومقراً للقيادة والسيطرة في أرض "أبو عريبان" جنوبي شرقي حي الزيتون.

في غضون ذلك، خاضت كتائب المقاومة الوطنية اشتباكات عنيفة شرقي مخيم المغازي وجنوب شرقي خزاعه مع قوات الاحتلال، وأوقع مقاتليها، قتلى وإصابات في صفوف جنود الاحتلال.

أمّا مقاتلي كتائب المجاهدين، فاستهدفوا زورق حربي للاحتلال الإسرائيلي في البحر غربي مدينة غزّة بصاروخ سعير.

كما دكَّ مقاتلو كتائب المجاهدين بقذائف الهاون، تجمعات لجنود وآليات عسكرية للعدو الإسرائيلي، شمالي غربي منطقة الشاطئ في مدينة غزّة.

كذلك، أعلنت كتائب المجاهدين أنّ مقاتليها دكّوا تجمعات الجنود والآليات العسكرية للعدو الإسرائيلي بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى جنوبي شرقي الزيتون وجنوبي غربي تل الهوا في محاور التقدم في مدينة غزة.

ومع استمرار المعارك البرية في القطاع، ومواصلة المقاومة تكبيد الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي اليوم الأحد بمقتل جنديين إسرائيليين في المعارك البرية الدائرة في غزّة.

وبسقوط القتيلين الجديدين، اليوم، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 506، وإلى 189 منذ بدء التوغّل البري واندلاع المعارك في قطاع غزّة، في الـ 27 من الشهر نفسه.