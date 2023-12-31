العالم اليوم - مدرب أرسنال يعتذر بعد "أسوأ مباراة في الموسم"

انتم الان تتابعون خبر مدرب أرسنال يعتذر بعد "أسوأ مباراة في الموسم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 ديسمبر 2023 10:25 مساءً - قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه لا يمكنه تكرار الأداء المتواضع الذي ظهر به في الخسارة 2-1 أمام فولهام، الأحد، إذا أراد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووصف أرتيتا اللقاء بأنه "الأسوأ" لفريقه في الموسم بعدما أهدر أرسنال تقدمه مبكرا ليخسر للمباراة الثانية على التوالي وينهي العام في المركز الرابع بعدما كان متصدرا في عيد الميلاد.

وأبلغ الصحفيين "إنه يوم مؤلم وحزين، هذا هو الملخص من وجهة نظري... ببساطة لم نكن بالمستوى المطلوب".

وقال: "لم نتمكن من السيطرة على اللعب المباشر. كان من السهل على فولهام الفوز بالكرة الأولى والثانية والحصول على فرصة للركض واستقبلت شباكنا هدفين بهذه الطريقة".

وأضاف "لا يمكن أن يتكرر ما حدث اليوم. فإذا فعلت ذلك، فلن تحظى مطلقا بفرصة الوصول حيثما نريد".

وحقق أرسنال 40 نقطة بعد 20 مباراة بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول المتصدر الذي يواجه نيوكاسل يونايتد، الإثنين.

وقال أرتيتا: "كان من الممكن أن تكون طريقة جيدة لإنهاء العام في صدارة الدوري، لكن هذه أمور هامشية".

وأضاف المدرب الإسباني أن على فريقه التركيز على رفع المستوى.

وتابع: "نريد الفوز بالمباريات. لدينا فرصة أن نكون الأفضل في الدوري بهؤلاء اللاعبين. لذا، هم جيدون جدا وسنواصل العمل معهم".

ويعود أرسنال لمنافسات الدوري من جديد بمواجهة كريستال بالاس في 20 يناير المقبل.