العالم اليوم - إسقاط مسيّرة مسلحة فوق قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 03:24 صباحاً - قالت مصادر بالجيش العراقي لرويترز إن الأنظمة الدفاعية أسقطت طائرة مسلحة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية وقوات دولية أخرى في غرب العراق.

وأضافت المصادر أن الهجوم لم يتسبب في سقوط قتلى أو أضرار وهو الثاني خلال ساعات بعد إسقاط طائرة مسيرة فوق مطار أربيل في شمال العراق حيث تتمركز قوات أميركية ودولية أخرى.

استهداف مطار أربيل

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق في بيان إن أنظمة الدفاع أسقطت طائرة مسيرة مسلحة فوق مطار أربيل.

وقالت إحدى الفصائل المسلحة العراقية تطلق على نفسها اسم "المقاومة... في العراق" إنها أطلقت الطائرة المسيرة لمهاجمة ما أسمتها "قاعدة احتلال".

وقالت مصادر أمنية إنه لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

والقوات الأميركية والدولية المتمركزة في العراق وعبر الحدود في سوريا في حالة تأهب قصوى وسط عشرات الهجمات على قواعدها منذ اندلاع الحرب على غزة.

وجاء هجوم اليوم بعد أقل من 24 ساعة من إسقاط طائرتين مسيرتين مساء السبت بالقرب من قاعدة عسكرية شمالي العراق تستخدمها قوات البشمركة الكردية العراقية، وقاعدة الحرير الجوية التي تستضيف أيضا قوات أميركية، وفقا لحكومة إقليم كردستان.

وقال متحدث عسكري باسم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن رئيس الوزراء أمر بإجراء تحقيق بالتنسيق مع قوات الأمن الإقليمية الكردية وتعهد بملاحقة المسؤولين عن هجوم السبت.