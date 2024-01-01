نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 52 عاما في الحكم.. ملكة الدنمارك تعلن تنحيها عن العرش لصالح نجلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، الأحد، أنها تعتزم التنازل عن العرش لتفسح الطريق أمام أبنها ولى العهد الأمير فريدريك.

وجاء إعلان الملكة خلال خطابها بمناسبة العام الجديد أنها تعتزم التخلى عن العرش فى 14 يناير المقبل، والذى يوافق الذكرى الثانية والخمسين لاعتلائها العرش فى سن الحادية والثلاثين بعد وفاة والدها الملك فردريك التاسع.

وأكدت رئيس الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن القرار فى بيان صحفى أشادت فيه بالملكة (83 عاما) وقدمت "شكرا صادقا لصاحبة الجلالة الملكة على تفانيها مدى الحياة وجهودها الدؤوبة من أجل المملكة".

وقالت: “لطالما كانت مارجريت، المدخنة الشرهة التى يبلغ طولها مترا واثنين وثمانين سنتيمترا، إحدى أكثر الشخصيات شعبية بين جموع الشعب”.

وأضافت: “غالبا ما كانت تسير فى شوارع كوبنهاجن دون مرافقين تقريبا وحازت إعجاب الدنماركيين بودها وحفاوتها بال خرين ومواهبها كعالمة لغوية وكمصممة أزياء أيضا”.