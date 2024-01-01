نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قتلى في غارات على دونيتسك وأوديسا الأوكرانيتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قُتل شخص في أوديسا بجنوب أوكرانيا وأربعة آخرون في دونيتسك بشرق البلاد، في ضربات ليل أمس الأحد، حسبما أعلنت السلطات المحلّية، بعد تصاعد العنف بين موسكو وكييف.

وتحدّث مسؤول إدارة دونيتسك المُعيّن من موسكو، دينيس بوشلين، عبر تليغرام، عن حصيلة موقّتة من «13 جريحا وأربعة قتلى» في المدينة الواقعة تحت السيطرة الروسيّة، في حين أفاد حاكم أوديسا أوليغ كيبر بأنّ «شخصا واحدا قتِل نتيجة هجوم معادٍ».