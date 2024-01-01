العالم اليوم - "وفا": قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي فجر اليوم على غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 08:24 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، بأن قتلى وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة فجر اليوم.

وذكرت الوكالة أن غارات وقصفا مدفعيا استهدف المنطقة الوسطى من القطاع، كما شهد شرق وشمال مدينة خان يونس قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من المدينة.

وكانت مصادر طبية أفادت في وقت متأخر من مساء الأحد، بمقتل وجرح عدة أشخاص بعد قصف الطيران الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في حي الزيتون شرق غزة.

وأوضحت الوكالة أنه في "اليوم الـ87 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي بالطيران والمدفعية مستهدفا المنطقة الوسطى لقطاع غزة، ومحيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بالنصيرات، بينما تواصل القصف المدفعي على محيط مناطق جباليا البلد شمال قطاع غزة وحي التفاح شرق مدينة غزة".

وأضافت أن انفجارات عنيفة هزت المنطقة الوسطى لقطاع غزة، في قصف مكثف بالطائرات والمدفعية.

وكانت مصادر طبية قد أفادت في وقت متأخر من مساء أمس، بمقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب دوار دولة في حي الزيتون شرق غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال، بعد قصف طائرة مسيرة للاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى نتيجة استهداف قوات الاحتلال للمنازل في مخيم النصيرات.

وبحسب الوكالة، فقد أدى الإسرائيلي على القطاع إلى مقتل 21,822 مواطنا، وإصابة 56,451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة لآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.