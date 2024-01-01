العالم اليوم - طوكيو.. انذار من تسونامي محتمل بعد زلزال قوي في وسط البلاد

انتم الان تتابعون خبر طوكيو.. انذار من تسونامي محتمل بعد زلزال قوي في وسط البلاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 10:30 صباحاً - هز زلزال قوي وسط اليابان، اليوم الاثنين، وصدرت على إثره تحذيرات من موجات مد عاتية "تسونامي" في وسط البلاد وعند الساحل الغربي، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة، مشيرة إلى أن قوة الزلازل في بعض مناطق اليابان تصل إلى 7 درجات.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.

وأضافت أنه يُعتقد أن موجات تسونامي وصلت إلى ساحل مقاطعتي نيغاتا وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا.