العالم اليوم - صادرات كوريا الجنوبية تهبط بـ 7.4% في 2023

انتم الان تتابعون خبر صادرات كوريا الجنوبية تهبط بـ 7.4% في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 10:30 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن صادرات كوريا الجنوبية قد تراجعت بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023 وسط أداء بطيء للرقائق إلى جانب الغموض الاقتصادي العالمي.

وبلغت قيمة صادرات البلاد 632.7 مليار دولار بتراجع 7.4 بالمئة عن عام 2022 وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وانخفضت وارداتها بنسبة 12.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 647.2 مليار دولار في عام 2023، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 9.97 مليارات دولار.

وقالت الوزارة إن تباطؤ الصادرات في عام 2023 يرجع إلى تحركات التشديد النقدي العالمية إلى جانب تأخر انتعاش الاقتصاد الصيني، بحسب وكالة يونهاب.

وأشارت إلى أن صادرات السيارات ظلت قوية طول عام 2023 مع تعافي الشحنات الخارجية لأشباه الموصلات تدريجيا.

ومن جانب آخر، ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 57.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي مسجلة زيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي.

وانتعشت الصادرات وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية في أكتوبر بعد 13 شهرا من الانخفاض على أساس سنوي وسط سياسة التشديد النقدي قوي من قبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفضت الواردات بنسبة 10.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 53.1 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.48 مليارات دولار في الشهر الماضي.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 21.8 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر مسجلة ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي في علامة أخرى على الانتعاش.

وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 17.8 بالمئة لتحافظ على النمو لمدة 18 شهرا متتاليا.

كما شهدت الآلات والأجهزة المنزلية وشاشات العرض ارتفاعا في الصادرات.

ومن حيث الوجهة، برزت الولايات المتحدة كأعلى وجهة تصدير للسلع الكورية الجنوبية للمرة الأولى منذ يونيو عام 2003، مع تجاوزت الصادرات إليها 11 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.9 مليارات دولار في ديسمبر.