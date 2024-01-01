زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب اليابان.. وتوقعات بتسونامي على سواحلها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 10:37 صباحاً - أكدت وكالة أرصاد يابانية، اليوم الإثنين، أن زلزالًا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب عددًا من المواقع في البلاد، خلال الساعات القليلة الماضية.

وحذّرت هيئة الإذاعة اليابانية، من حدوث موجات تسونامي متوقعة، يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.

وأشارت الهيئة إلى أن موجات تسونامي، وصلت إلى ساحل مقاطعتي نيجاتا وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو، التابعة لمقاطعة إيشيكاوا، حسب "رويترز".

وأوضحت أنه من المُتوقع وصول ارتفاع موجات تسونامي إلى 5 أمتار في منطقة نوتو على الساحل الغربي.