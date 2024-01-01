رئيس الاستخبارات الأسبق الامير تركي الفيصل يوضح: هل تنوي السعودية التطبيع مع إسرائيل؟

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، يوم الأحد، أن موقف السعودية في دعم القضية الفلسطينية لن يتغير بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.

طوفان الأقصي حطم صورة إسرائيل

وأشار إلى أن هجوم "حماس" في أكتوبر الماضي قد "كسر صورة إسرائيل كحصن قوي في المنطقة".

وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية، أوضح قائلًا: "موقف قيادتنا في القمم العربية والإسلامية والإفريقية ووسط آسيا وغيرها كان ثابتًا بشأن القضية الفلسطينية، وأن الحل يجب أن يبدأ بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتتمتع بكل سمات الدولة".

وأضاف: "قبل أحداث غزة، كان هناك محاولات أمريكية لإقناع المملكة العربية السعودية بإقامة علاقات مشابهة للتطبيع التي حدثت بين دولة الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل، فما هو موقف المملكة من هذه المساعي الأمريكية؟".

الامير تركي الفيصل

وأجاب قائلًا: "البند الأول، الذي أكده الأمير محمد بن سلمان والمشار إليه في مقابلاته المختلفة، هو إقامة دولة فلسطينية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر تم التأكيد عليه أيضًا في القمم العربية والإسلامية وغيرها".

وختم قائلًا: "هذا الموقف لم يتغير ولن يتغير في عام 2023 أو 2024".