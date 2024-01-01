نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان تنازلها عن العرش.. ما لا تعرفه عن ملكة الدنمارك مارغريت الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتزم ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، التنازل عن العرش لتفسح الطريق أمام أبنها ولي العهد الأمير فريدريك.

التخلي عن العرش

وفي خطاب الملكة مارغريت الثانية بمناسبة العام الجديد أعلنت أنها تعتزم التخلي عن العرش في 14 يناير المقبل، والذي يوافق الذكرى الثانية والخمسين لاعتلائها العرش في سن الحادية والثلاثين يعد وفاة والدها الملك فردريك التاسع.

وفي بيان صحفي، أكدت رئيس الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن القرار، وأشادت فيه بالملكة (83 عاما) وقدمت "شكرا صادقا لصاحبة الجلالة الملكة على تفانيها مدى الحياة وجهودها الدؤوبة من أجل المملكة".

أكثر الشخصيات شعبية

الملكة مارغريت، المدخنة الشرهة التي يبلغ طولها مترا واثنين وثمانين سنتيمترا، كانت إحدى أكثر الشخصيات شعبية بين جموع الشعب.

عالمة لغوية ومصممة أزياء

وكانت تسير في شوارع كوبنهاغن دون مرافقين تقريبا وحازت إعجاب الدنماركيين بودها وحفاوتها بال خرين ومواهبها كعالمة لغوية وكمصممة أزياء أيضا.

الملكة مارغريت، كانت متزلجة متحمسة أيضا وعضو في وحدة القوات الجوية الدنماركية النسائية كأميرة، وانضمت لدورات التدريب على رياضة الجودو كما خاضت اختبارات التحمل في الثلج، وظلت مارغريت متماسكة حتى مع تقدمها في السن.

وزارت مارغريت الثانية، في عام ٢٠١١ القوات الدنماركية في أفغانستان مرتدية زيا عسكريا من قطعة واحدة.

واعتادت الملكة التنقل عبر البلاد وزيارة غرينلاند وأرخبيل جزر فارو- وكلاهما يتبع مملكة الدنمارك ويتمتع بحكم شبه ذاتي- بشكل منتظم، حيث كانت تجد في انتظارها حشودا مبتهجة في كل مكان.