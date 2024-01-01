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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلامية، ‏انقطاع الكهرباء عن أكثر من 33 ألف أسرة من جراء الزلازل في اليابان.

وضرب ‏زلزال بقوة 7.4، اليوم الاثنين، وسط اليابان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، أعلن أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب.

وسجل المعهد المغربي للجيوفيزياء، هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

ووقع الزلزال على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي، حسب ما ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم.