نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة منذ بداية الحرب.. استئناف دخول تطعيمات الأطفال إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن استئناف دخول التطعيمات الروتينية للأطفال إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذلك منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزيرة في بيان نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء أن الحكومة الفلسطينية بدأت في توزيع التطعيمات التي تم شراؤها، بالإضافة إلى تبرعات من اليونيسف.

مصر توافق علي استخدام سلسلة التبريد للحفاظ على التطعيمات

وأشارت إلى أن وزارة الصحة المصرية وافقت على استخدام سلسلة التبريد المصرية للحفاظ على التطعيمات أثناء نقلها إلى غزة، وذلك وفقًا للمعايير العالمية برعاية اليونيسف.

وثمنت الكيلة دور مصر في تسهيل دخول التطعيمات إلى القطاع، خاصة في ظل الوضع الوبائي الصعب الذي نتج عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة لمدة 87 يومًا متتاليًا.

وأشارت إلى أن التطعيمات التي دخلت القطاع تشمل لقاحات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، بالإضافة إلى تطعيمات أخرى ضرورية للأطفال، وستغطي هذه التطعيمات فترة تمتد من 8 إلى 14 شهرًا.