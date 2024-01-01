العالم اليوم - أوكرانيا: هجوم روسي استهدف البنية التحتية لميناء أوديسا

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا: هجوم روسي استهدف البنية التحتية لميناء أوديسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 11:28 صباحاً - قال الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة على أوديسا الليلة الماضية استهدف البنية التحتية للميناء وأسفر عن اندلاع حريق في أحد الأرصفة.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية للجيش الأوكراني عبر تطبيق تلغرام "الأولوية الواضحة للعدو تظل البنية التحتية لميناء أوديسا، تم توجيه عدد كبير من الطائرات المسيرة من البحر إلى المنطقة الساحلية".

وأضافت أنه تم إخماد الحريق على الفور، ولم تقع إصابات.

وكانت السلطات المحلية في أوديسا قالت في وقت سابق إن شخصا قتل في ضربات ليلية روسية على المدينة الواقعة جنوبي أوكرانيا.

كما استهدفت طائرة مسيرة روسية مدينة لفيف في تصعيد جديد للهجمات بين الجانبين.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية دمرت 87 مسيرة من أصل 90 أطلقتها روسيا نحو الأراضي الأوكرانية قبل ساعات من رأس السنة.

بالمقابل، أعلن مسؤول إدارة دونيتسك المُعيّن من موسكو مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين في قصف أوكراني استهدف المنطقة.

زيلينسكي: مليون "مسيرة" إضافية

في غضون ذلك تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته للعام الجديد بتدمير القوات الروسية.

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية ستُعاني العام المقبل ويلات الإنتاج المحلي لأوكرانيا حسب تعبيره، مضيفا أنه ستكون في ترسانة كييف هذا العام مليون طائرة مسيرة إضافية.