جيش الاحتلال: 29 جنديا قتلوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية منذ بدء التوغل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 11:35 صباحاً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، إن عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 506 من جنود وضباط، من بينهم 172 قتيلا منذ بدء عملية التوغل البري في القطاع.

وأشارت صحيفة «يديعوت آحرونوت» إلى أنه من بين القتلى 29 جنديا وضابطا قتلوا في حوادث ميدانية أو عبر «النيران الصديقة».

وأفادت الصحيفة أمس الأحد، إلى تراجع وتيرة القصف الجوي الإسرائيلي في مواقع الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خوفا على حياة الجنود، مشيرة إلى أن القصف الجوي أدى إلى مقتل عدد من الجنود والضباط.

وبحسب البيانات فإن 18 عسكريا قتلوا بنيران صديقة، و9 في حوادث مختلفة من انقلاب مدرعات أو تحت عجلاتها، إضافة إلى جنديين اثنين قتلا على الحدود مع لبنان جراء خروج رصاصة بطريق الخطأ وحادث سيارة.

وأضافت يديعوت أن هناك المئات من الجرحى بين الجنود جراء «النيران الصديقة» في غزة.

ووفقا لإحصائيات الجيش الإسرائيلي، فإن عدد جرحاه منذ بداية العدوان البري على القطاع بلغ 937 مصابا، من إجمالي 2193 إصابات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.