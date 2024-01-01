العالم اليوم - طوكيو.. إنذار من تسونامي محتمل بعد زلازل قوية في وسط البلاد

انتم الان تتابعون خبر طوكيو.. إنذار من تسونامي محتمل بعد زلازل قوية في وسط البلاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 12:26 مساءً - هز زلزال قوي وسط اليابان، اليوم الاثنين، وصدرت على إثره تحذيرات من موجات مد عاتية "تسونامي" في وسط البلاد وعند الساحل الغربي، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة، مشيرة إلى أن قوة الزلازل في بعض مناطق اليابان تصل إلى 7 درجات.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.

وأضافت أنه يُعتقد أن موجات تسونامي وصلت إلى ساحل مقاطعتي نيغاتا وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا.

وقالت هيئة المرور اليابانية إنه تم إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان.

وجاء ذلك بعد أن وصلت موجات تسونامي الأولى إلى اليابان بعد سلسلة من الزلازل القوية التي هزت وسط البلاد.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش.

وأكّدت الحكومة اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية بعد سلسلة زلازل قوية هزت وسط اليابان الاثنين.

وقال الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي "جرى تأكيد عدم وجود أي خلل في محطة شيكا للطاقة النووية (في إيشيكاوا) ومحطات أخرى حتى الآن".

من ناحيته، دعا رئيس الوزراء الياباني سكان بعض المناطق إلى الإخلاء الفوري عقب زلزال قوي، وإنه أصدر تعليمات للحكومة لبذل كل ما في وسعها لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين.