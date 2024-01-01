نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة العُمانية تحقق مؤشرات عالية في مستهدفات رؤية 2040 بنحو 2.9 مليون زائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت وزارة التراث والسياحة بسلطنة عُمان، مؤشرات عالية في مستهدفات رؤية (عُمان 2040) حيث كان المستهدف الوصول إلى 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025م فيما تشير إحصاءات الوزارة إلى أن المؤشر المحقق بلغ 32 ألفا و371 غرفة فندقية بنهاية سبتمبر 2023م.

ويبلغ المستهدف في عدد السياح 2.5 مليون سائح بنهاية عام 2023 حيث تم تجاوز هذا المستهدف ليبلغ عدد الزوار بنهاية أكتوبر الماضي 2.9 مليون زائر، وتبلغ النسبة المستهدفة لإسهام السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2025م 2.75 بالمائة وتم الاقتراب من هذا المستهدف حيث بلغت نسبة إسهام السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2022م نحو 2.4 بالمائة.

وتعمل وزارة التراث والسياحة على توظيف الأرقام الإحصائية بشكل ممنهج لإنتاج مؤشرات تدعم صناعة القرار السياحي من جهة وتحقق التوجهات الخاصة بقطاعي التراث والسياحة في رؤية (عُمان 2040).

من جهة أخرى، تقوم الوزارة بإجراء تقييم شامل بشكل ربع سنوي للخطط والبرامج المرتبطة بمستهدفات (عُمان 2040م) ومقارنتها بالمؤشرات الإحصائية المحققة التي تساعد في تنفيذ الخطط والمبادرات السياحية.