العالم اليوم - فيديو.. مشاهد من زلزال اليابان تجسد "لحظات الرعب"

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة، مشيرة إلى أن قوة الزلازل في بعض مناطق اليابان تصل إلى 7 درجات.

وأظهرت فيديوهات انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، "لحظات الرعب" عند ضرب الزلزال لمناطق وأماكن مختلفة من البلاد.

منازل محطمة

وأظهر فيديو نشره شخص قال إنه في مدينة واجيما، فيديو لأسطح منازل خشبية محطمة، تتكاد تتهاوى على قاطنيها، وهي ضمن الصور الأولى للزلزال وآثاره المميتة.

محطة القطار

وأظهر فيديو آخر آثار الزلزال داخل إحدى محطات القطار، حيث بدت المحطة وهي تهتز بالكامل، من لوحة المواعيد الضحمة، لممرات التهوية المركبة بالسقف العلوي. المنظر جسد لحظات الرعب عندما ضرب الزلزال اليابان.

شوارع متكسرة

المشهد الثالث أظهر شوارع "مفطورة" بشكل مخيف، وكأنها تم قسمها بالنصف، في بلدة أوشينادا، وفقا لصاحب المنشور على منصة "إكس".

آثار الزلزال القوية وصلت للبنية التحتية، وجعلت الشوارع غير مناسبة للقيادة أو التجول، كما هو الحال عندما يضرب زلزال قوي أي دولة.

فيضان مقبل؟

أما الفيديو الرابع، فأظهر "هيجان" نهر ياباني ارتفعت أمواجه بشكل مرتفع، بينما كانت سيارة تسير فوق معبر.

هذا الفيديو عزز المخاوف التي أطلقتها السلطات اليابانية، من تسونامي محتمل، في حال ارتفاع منسوب المياه جراء الزلزال.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.