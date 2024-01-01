العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يكشف مدة الحرب في غزة في الفترة المقبلة

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يكشف مدة الحرب في غزة في الفترة المقبلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 02:46 مساءً - قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي ليل الأحد إنّ الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ستستمر "طيلة" العام 2024.

وقال دانيال هاغاري "على الجيش الإسرائيلي أن يضع مخططاته مسبقا لأنه سيُطلب منّا تنفيذ مهام ومعارك إضافية طيلة هذه السنة".

وشدّد على الحاجة المستقبلية إلى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين لمواصلة القتال، إلا أنّ عددا منهم سيأخذ فترة استراحة من الحرب للاستعداد "لعمليات قتالية مطولة".

وأكد هاغاري أن "بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم خلال هذا الأسبوع"، ما "سيمكّنهم من استعادة قواهم للمشاركة في الأنشطة المستقبلية خلال العام المقبل".

وأشار إلى أنّ الجيش يخطط لنشر قواته في الأشهر المقبلة.

في السابع من أكتوبر، اندلعت حرب مدمّرة بين إسرائيل وحماس بعد هجوم غير مسبوق للحركة الإسلامية الفلسطينية داخل إسرائيل. ويردّ الجيش الإسرائيلي مُذّاك بقصف مدمّر على قطاع غزة وعمليات عسكرية على الأرض متعهدا "القضاء" على حماس.

ومنذ بدء العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر، قُتل 172 جندياً إسرائيليا داخل قطاع غزة، وفق الجيش.

وتسبب هجوم حماس بمقتل 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية.

بينما أوقعت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة حتى الآن 21822 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.