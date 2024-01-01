‏فصائل عراقية تعلن مهاجمة قاعدة الشدادي الأميركية في سوريا بطائرات مسيرة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت فصائل عراقية، اليوم الاثنين، مهاجمة قاعدة الشدادي الأميركية في سوريا بطائرات مسيرة، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.
أدانت الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.
وقالةالبنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.
وكشف البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.