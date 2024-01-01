‏فصائل عراقية تعلن مهاجمة قاعدة الشدادي الأميركية في سوريا بطائرات مسيرة

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أحمد جودة - القاهرة - ‏أعلنت فصائل عراقية، اليوم الاثنين، مهاجمة قاعدة الشدادي الأميركية في سوريا بطائرات مسيرة، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

أدانت ‏الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.

وقالة‏البنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.

وكشف ‏البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.