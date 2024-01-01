نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابيد: 2023 كان الأكثر فظاعة في تاريخ إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن "العام الأكثر فظاعة في تاريخ إسرائيل انتهى أمس، لكن مواطني إسرائيل يستحقون أفضل من ذلك".

وقال لابيد في مستهل اجتماع لكتلة "يش عتيد" إن "مواطني إسرائيل يستحقون المزيد، العام الرهيب في تاريخ البلاد انتهى أمس".

وأشار لابيد إلى أنه "في اليوم الأخير من العام، تم تحويل مئات الملايين من الشواقل من أموال الائتلاف الفاسدة إلى الكنيست، واستسلم مدير سلطة الشركات للضغوط واستقال وارتفع سعر الوقود، وأثيرت الكذبة في جلسة مجلس الوزراء بأن الطيارين يرفضون قصف غزة، ولم يعد المختطفون، وليس لدى الحكومة خطة لكيفية إعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب".

وختم بالقول: "كنهاية مناسبة للعام، في منتصف الليل بدلا من الألعاب النارية، تم إطلاق وابل من الصواريخ على وسط إسرائيل. نحن نستحق أفضل من ذلك، سيبدو عام 2024 مختلفا تماما".

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.