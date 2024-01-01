نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة روسيا: نرحب بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت روسيا بانضمام مصر إلى البريكس، وذلك في تعليق من قبل السفارة حيث قالت:" ترحب روسيا بانضمام مصر إلى البريكس، ويسعدها أن نواصل في التعامل من أجل تعميق شراكتنا. وسنستطيع أن ننجز مع بعضنا البعض الكثير".

وفي 1 يناير 2024 تسلمت روسيا عصا رئاسة في "البريكس" وهو المجموعة التي تضم 10 دول وفقا لقرار قمة ال15 لتجمع "البريكس" الموافق عليه في شهر أغسطس الماضي. هذا وانضم إلى "البريكس" مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا بصفتها أعضاء كاملي العضوية الجديدة٬ ما يدل بشكل دامغ على زيادة نفوذ ودور المجموعة في الشئون العالمية.

ويجذب تجمع "البريكس" عددا متزايدا من الدول المؤيدة وذات الأفكار المشابهة التي تشارك في المبادئ التي يستند عليها عمل التجمع وهي – المساواة في السيادة واحترام الاختيار المسار الذاتي للتنمية ومراعاة المصالح المشتركة والشفافية وتوافق الآراء بالاضافة إلى السعي لتشكيل نظام متعدد الأقطاب ونموذج النظام المالي والتجاري العالمي والبحث عن الحلول الجماعية للقضايا المعاصرة الأكثر إلحاحا.

إن رئاسة روسيا بتجمع "البريكس" في عام 2024 تحت شعار "تعزيز تعددية الأطراف من أجل تنمية العالمية العادلة والامن" ستعمل في هذه الروح مع التركيز على التعاون الايجابي والبناء مع كل الدول المعنية.

سنبذل كل جهودنا بغية المساهمة في الإدماج المتناغم للمشاركين الجدد إلى كل صيغ عمل التجمع حفاظا على التقاليد واستنادا إلى الخبرة التي اكتسبها التجمع في السنوات السابقة.

بالطبيعة الحال٬ سنأخذ في الاعتبار استعداد العديد من الدول الأخرى التي يبلغ عدادها نحو 30 للانضمام إلى "البريكس" وجدول أعمالها متعددة الأبعاد في شكل واحد أو آخر. وتحقيقا لهذه الغاية سنبدأ العمل المكثف من أجل بلورة طرائق الفئة الجديدة ل "دول الشريكة" في "البريكس".