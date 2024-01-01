العالم اليوم - ارتفاع حرارة المحيطات يؤثر سلبا على قطاع صيد الأسماك بالبيرو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 05:20 مساءً - مُنيَ قطاع صيد الأسماك في البيرو بخسائر ملحوظة خلال عام 2023، ويسعى جاهداً إلى تجنب التأثيرات السلبية للاحترار المتزايد لمياه المحيط الهادئ على هذه الصناعة.

فظاهرة "النينيو" المناخية التي تؤدي بصورة دورية إلى ارتفاع حرارة المحيطات يسبب الجفاف والفيضانات، تُحدث أضراراً بالغة في البيرو، المُنتج الأول عالمياً لزيت السمك ودقيق السمك المصنوعين من أسماك الأنشوفة من نوع "إنغراوليس رينغنز"، الذي يعيش في المياه المعتدلة البرودة قبالة سواحل البيرو وتشيلي.

واتفق خبراء تحدثوا لوكالة فرانس برس على أن ظاهرة الاحترار المناخي جعلت ظاهرة "النينيو" أكثر شدة وتكراراً.

وحاول القبطان لويس سيليس مع طاقمه الذي يضمّ 20 رجلاً تعويض الخسائر. ويقول "لم نتمكن من الصيد خلال الموسم الأول من العام الذي عُلّق بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

ولهذا السبب، ركّز القطاع على الفترة الثانية التي بدأت في 26 أكتوبر وامتدت إلى ديسمبر الماضي.

واقتربت سفينة الصيد الضخمة التي يمكن أن تصل حمولتها إلى 420 طناً إلى مسافة لا تتعدى خمسة أميال بحرية (نحو تسعة كيلومترات) من الساحل لترمي شباكها العملاقة التي وُضعت عوامات صفراء على أطرافها.

وفي غضون يومين، تمكنت السفينة "تيبورون 7" من اصطياد مئة طن من أسماك الأنشوفة المعدة للمعالجة في مصنع في شانكاي، على بعد 70 كيلومترا شمال العاصمة ليما.

ورأى الكابتن سيليس أن هذه الحصيلة الضعيفة تعود إلى تأثير ظاهرة الاحترار المناخي في المحيط الهادئ.

اسوأ أزمة

وأوضح سيليس أن "حرارة البحر أعلى بأربع أو خمس درجات (من حرارته المعتادة)".

واضاف "هذا يؤثر علينا كثيرا".

وأكّد أن "قطاع صيد الأسماك ليس مستعداً لمواجهة ظاهرة "النينيو" لمدة عام أو عامين"، متخوفاً من أن "يكون الأمر كارثيا" إذا حصل.

فظاهرة "النينيو" التي بدأت رسمياً منتصف سنة 2023، قد تستمر إلى مايو 2024. وفق التوقعات.

وواجهت البيرو ظاهرة مماثلة في بداية 2023 تُعرف باسم "إل نينيو" الساحلي، تؤثر بشكل رئيسي على ساحلَي البيرو والإكوادور.

ولاحظ رئيس الشركة الوطنية للصيد البحري إدواردو فيريروس أن الصيد "يواجه أسوأ أزمة منذ 25 عاماً (...). فغياب الموسم الأول فوّت علينا نحو مليار دولار من الصادرات".

وشهدت مبيعات القطاع ما بين يناير سبتمبر تراجعاً بنسبة 26,3 في المئة عمّا كانت عليه خلال الفترة نفسها من عام 2022، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية.

وبسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات، لم تعد أسماك الأنشوفة تجد ما يكفي من العوالق لتتغذى عليها، وتشهد أعدادها تناقصاً، وفقا للمعهد.

وقال مدير شركة "لوسيانا" لصيد الأسماك في شانكاي روبرتو لارين، "لم يعد يوجد غذاء في البحر ولا تنمو الأسماك بشكل جيد بفعل ارتفاع الحرارة في السنوات الأخيرة".

وأفاد بأن متوسط طول أسماك الأنشوفة كان 14 سنتيمترا قبل عام 2020، بينما لا يتعدى اليوم 11,5 سنتيمترا.

وتمثل صناعة صيد الأسماك نحو 1,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البيرو، وتنذر الأزمة التي تشهدها هذه الصناعة بعواقب وخيمة على القطاع الذي يبلغ عدد العاملين فيه نحو 250 ألفاً.