الجيش الصومالى يعتقل عنصرين بتهمة التخطيط لهجوم إرهابى بوسط البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 05:27 مساءً - اعتقلت القوات المسلحة الصومالية، اليوم الاثنين، عنصرين من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة تابعة لجنوب محافظة "مدج" بولاية جلمدج الإقليمية .

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الإرهابيين كانا يخططان لزرع ألغام أرضية تستهدف الرعاة والسكان المحليين هناك، مشيرة إلى أن الإرهابيين سيتم تسليمهما إلى الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب.

يذكر أن قوات الجيش الصومالى تواصل عملياتها الملاحقة ضد الميليشيات الإرهابية فى المناطق الريفية النائية بجنوب ووسط البلاد.