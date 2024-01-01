النمسا: مصرع وإصابة 22 شخصا جراء حريق فى احتفال بالعام الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 05:27 مساءً - لقى شخص مصرعه وأصيب 21 آخرين جراء نشوب حريق فى احتفال بقدوم العام الجديد فى مدينة "جراتس" فى النمسا.

وذكرت الشرطة النمساوية - في بيان اليوم الاثنين، وفقًا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية - أن الحريق اشتعل في ملهى ليلي بجنوب شرق البلاد في الساعات الأولى من الصباح، مضيفة أن المكان كان يضم الكثير من المحتفلين بقدوم العام الجديد.

وأوضحت الشرطة أن شخصًا لقى مصرعه بسبب جروح خطيرة، فيما لا زال ثلاثة آخرون في حالة خطيرة بالمستشفى، كما تم فتح تحقيق للتوصل إلى سبب الحريق.