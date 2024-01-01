نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية تتعهد بمعاقبة المتورطين في الهجوم الإرهابي على دونيتسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي على جمهورية دونيتسك من مخططين ومنفذين سيعاقبون، داعية دول العالم إلى إدانة جرائم كييف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "إن جميع المتورطين والمسؤولين عن هذه الهجمات الإرهابية وغيرها على أراضي بلادنا سيواجهون عقوبات لا مفر منها"، مضيفة أن وكالات إنفاذ القانون الروسية بدأت على الفور تحقيقا في هذه الجريمة.

وتابعت: "ندعو جميع الحكومات المسؤولة والهيئات الدولية ذات الصلة إلى النأي بنفسها عن نظام كييف وإدانة جرائمه التي تستهدف المدنيين".

أطلقت القوات الأوكرانية في ليلة رأس السنة الجديدة، 8 قذائف صاروخية على مدينة دونيتسك.

أفادت بذلك ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المكتب المشترك لتسجيل الجرائم التي ترتكبها أوكرانيا في دونباس، وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية قامت بعد منتصف الليل مباشرة، بإطلاق 20 قذيفة صاروخية على مدينة دونيتسك.