"كتائب القسام" تدك حشودا لجيش الاحتلال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون

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أحمد جودة - القاهرة - قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الاثنين 1 يناير 2024 إنها دكت حشودا للجيش الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

ونشرت الكتائب مقطع فيديو وثق عملية استهداف الجنود الإسرائيليين وآلياتهم.

وفي وقت سابق، نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو بعنوان "تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر".

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضحايا في صفوف ضباطه وجنوده إلى 506 قتلى.