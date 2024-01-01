العالم اليوم - مصر ترفع أسعار تذاكر مترو القاهرة لما يصل إلى 20%

انتم الان تتابعون خبر مصر ترفع أسعار تذاكر مترو القاهرة لما يصل إلى 20% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 06:24 مساءً - قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق (مترو) القاهرة، إن وزارة النقل المصرية رفعت الاثنين، أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20 بالمئة.

وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز تسع محطات ستة جنيهات (0.19 دولار) ارتفاعا من خمسة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة ثمانية جنيهات صعودا من سبعة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد عن 23 محطة 12 جنيها صعودا من عشرة جنيهات.

وقال مسؤولو المترو إن تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد عن 23 محطة وسعرها 15 جنيها.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 34.6 بالمئة في العام حتى نوفمبر.

ولطالما عانى نظام مترو القاهرة المدعوم من الدولة بشدة والذي يستخدمه أساسا ذوو الدخل المنخفض من خسائر.

ووسعت الحكومة تدريجيا شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة حتى أصبحت تضم الآن ثلاثة خطوط عاملة.