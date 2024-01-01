بوتين: روسيا تريد إنهاء الصراع فى أوكرانيا ولكن بشروطها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 06:31 مساءً - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن بلاده تريد إنهاء الصراع فى أوكرانيا ولكن بشروطها .

وقال الرئيس الروسي - في تصريح اليوم الاثنين، "إن أوكرانيا ليست عدوا لنا"، مشيرا إلى أن الأعداء هم من يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا .

وأضاف بوتين أن الغرب هو عدو بلاده ويحاول حل مشاكله بأيدي أوكرانيا،متابعا أن الخطاب بدأ يتغير في الغرب، وهم يبحثون عن كيفية إنهاء الصراع الأوكراني".

وأشار إلى أن الغرب منذ زمن بعيد يحاول محاسبة روسيا، متعهدا بمحاسبة الغرب بصورة أسرع .

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما حدث مؤخرا في مدينة "بيلجورود" الروسية بالهجوم الإرهابي ضد المدنيين.

كانت السلطات الروسية أعلنت مقتل 21 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 110 آخرين في هجوم أوكراني على مدينة بيلجورود الروسية .

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلاً عن وزارة الطوارئ أن الوفيات كانت نتيجة هجوم “ضخم” على وسط المدينة، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب".