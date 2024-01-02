نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة روسيا بالقاهرة: سنواصل التعاون مع مصر لتعميق الشراكة وتحقيق الإنجازات بالـ "بريكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت سفارة جمهورية روسيا الاتحادية فى القاهرة بانضمام مصر إلى مجموعة الـ "بريكس"، بعد الإعلان عن تولي بلادها رئاسة التكتل الاقتصادي مع بداية شهر يناير 2024.

وقالت سفارة روسيا الاتحادية فى تعليق لها على تولي بلادها رئاسة مجموعة الـ "بريكس": "ترحب روسيا بانضمام مصر إلى البريكس، ويسعدها أن تواصل التعاون من أجل تعميق الشراكة وتحقيق كثير من الإنجازات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن جمهورية روسيا الاتحادية تسلمت عصا الرئاسة في "البريكس"، وهي المجموعة التي تضم 10 دول وفقا لقرار قمة الـ15 لتجمع "البريكس" الموافق عليه في شهر أغسطس الماضي، والذي انضم إليه مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا بصفتها أعضاء كاملي العضوية، ما يدل بشكل دامغ على زيادة نفوذ ودور المجموعة في الشئون العالمية.

وأضاف بوتين، في بيان، يجذب تجمع "البريكس" عددا متزايدا من الدول المؤيدة وذات الأفكار المشابهة التي تشارك في المبادئ التي يستند عليها عمل التجمع وهي المساواة في السيادة واحترام الاختيار المسار الذاتي للتنمية ومراعاة المصالح المشتركة والشفافية وتوافق الآراء بالاضافة إلى السعي لتشكيل نظام متعدد الأقطاب ونموذج النظام المالي والتجاري العالمي والبحث عن الحلول الجماعية للقضايا المعاصرة الأكثر إلحاحا.

وأردف الرئيس الروسي أن رئاسة روسيا لتجمع "البريكس" في عام 2024 تحت شعار "تعزيز تعددية الأطراف من أجل تنمية العالمية العادلة والأمن" ستعمل عل التركيز على التعاون الإيجابي والبناء مع كل الدول المعنية.

وتابع: سنبذل كل جهودنا بغية المساهمة في الإدماج المتناغم للمشاركين الجدد إلى كل صيغ عمل التجمع حفاظا على التقاليد واستنادا إلى الخبرة التي اكتسبها التجمع في السنوات السابقة.

وقال الرئيس: بطبيعة الحال٬ سنأخذ في الاعتبار استعداد العديد من الدول الأخرى التي يبلغ عددها نحو 30 للانضمام إلى "البريكس" وجدول أعمالها متعددة الأبعاد في شكل واحد أو آخر، وتحقيقا لهذه الغاية سنبدأ العمل المكثف من أجل بلورة طرائق الفئة الجديدة للدول الشريكة في "البريكس".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، اليوم الاثنين، أن مجموعة الـ "بريكس" تجتذب المزيد من الدول ذات التفكير المتماثل، وأن نحو 30 دولة ترغب فى الانضمام إلى التكتل الاقتصادي "بريكس".

وقال بوتين، فى بيان له، بمناسبة بدء رئاسة جمهورية روسيا الاتحادية لمجموعة الـ "بريكس"، اليوم الاثنين: "تجتذب مجموعة بريكس عددًا متزايدًا من الدول المؤيدة وذات التفكير المتماثل".

وأضاف بوتين أن هذه الدول تتشارك في "المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الأنشطة، وهي المساواة في السيادة، واحترام اختيار مسار التنمية الخاص بكل دولة، والمراعاة المتبادلة للمصالح، والانفتاح، والتوافق، والتطلع إلى إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب، ونموذج عادل للنظام المالي والتجاري العالمي، والبحث عن حلول جماعية للمشاكل الأكثر إلحاحًا فى الوقت الحاضر".

وأكد بوتين أن روسيا "ستأخذ فى الاعتبار استعداد العديد من الدول الأخرى فى الانضمام إلى مجموعة بريكس بشكل أو بآخر، وهناك نحو 30 دولة مستعدة لذلك، وروسيا ستضيف هذا إلى جدول أعمالها".